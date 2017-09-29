Нехватка кадров
29.09.2017
По данным Минздрава в нашей стране не хватает 30 тысяч врачей в первичном звене. Нужны фтизиатры, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи. Кадровый вопрос актуален и для орловского здравоохранения.
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Ограничение движения в Орле
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