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Неделя до выборов

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12.03.2018

18 марта наша страна будет выбирать главу государства. До президентских выборов остается меньше недели. Итоги большой подготовительной работы были озвучены на аппараном совещании, которое в понедельник провел врио губернатора Андрей Клычков.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиаппаратное совещаниевыборы

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