Неделя до выборов
12.03.2018
18 марта наша страна будет выбирать главу государства. До президентских выборов остается меньше недели. Итоги большой подготовительной работы были озвучены на аппараном совещании, которое в понедельник провел врио губернатора Андрей Клычков.
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