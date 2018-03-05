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Нажива на стариках

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05.03.2018

Прокуратура области выявила нарушения в Областном геронтологическом центре. Львиную долю своих пенсий и пособий старики отдавали, как следует из документов, за соцуслуги.

Теги:прокуратурамошенничествопенсионерыобман

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