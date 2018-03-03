Наступление на мошенников
02.03.2018
За 2017 год правоохранителями области были зафиксированы 911 случаев мошенничества. Это на 11% больше, чем годом ранее. (за кадром) На итоговой коллегии регионального УМВД глава ведомства заявил о наступлении на мошенников по всем фронтам.
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