Награды от Потомского
05.05.2017
Имена лучших представителей разных отраслей звучали в администрации региона. Состоялось церемония награждения государственными наградами.
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Потомский в Кремле
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