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Награды лучшим

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13.02.2017

Награды и примеии для самых талантливых и успешных. В адмистрации региона чествовали талантливую молодежь региона. Слова поздравлений от Губернатора Вадима Потомского передал первый вице-губернатор Александр Бударин.

Теги:МолодежьнаграждениеПотомскийБударин

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