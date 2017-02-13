Награды лучшим
13.02.2017
Награды и примеии для самых талантливых и успешных. В адмистрации региона чествовали талантливую молодежь региона. Слова поздравлений от Губернатора Вадима Потомского передал первый вице-губернатор Александр Бударин.
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