Награды ливенским ветеранам
24.08.2017
В сентябре область отметит своё 80-летие. По случаю этой даты губернатором учреждён юбилейный знак «80 лет Орловской области». Его получат 707 участников Великой Отечественной войны.
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