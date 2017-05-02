На тропе мужества
02.05.2017
В Орловском районе, в парке «Горки», триста человек прошли «Тропою Вятичей». Она же — «Тропа мужества».
Короткая ссылка obl1.ru/~/36098
Другие новости раздела
02.05.2017
Митинг солидарности
02.05.2017
Первомайский субботник
02.05.2017
Прощание с героями
02.05.2017
Орлиный взор
02.05.2017
Новый памятник
$ USD56.9518(-0.03)03.05
€ EUR62.1515(+0.11)03.05
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: