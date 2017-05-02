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На тропе мужества

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02.05.2017

В Орловском районе, в парке «Горки», триста человек прошли «Тропою Вятичей». Она же — «Тропа мужества».

Теги:тропа вятичейтропа мужестваОрловский районГорки

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