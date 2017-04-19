На страже огня
17.04.2017
99 лет исполняется Советской пожарной охране. 17 апреля 1918 года был подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития ведомства в нашей стране.
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