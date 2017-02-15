На сцене истории
15.02.2017
Регион готовится отметить День защитника Отечества. Полным ходом идут репетиции праздничных концертов, готовятся сценарии «Уроков мужества» и организуются тематические выставки.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31458
Другие новости раздела
15.02.2017
За мир
15.02.2017
Сретение Господне
15.02.2017
Долги "Зеленстроя"
15.02.2017
Выездное заседание
15.02.2017
Живой флешмоб
$ USD56.7719(-0.97)16.02
€ EUR60.0249(-1.27)16.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: