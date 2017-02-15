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На сцене истории

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15.02.2017

Регион готовится отметить День защитника Отечества. Полным ходом идут репетиции праздничных концертов, готовятся сценарии «Уроков мужества» и организуются тематические выставки.

Теги:23 февраляДень защитника Отечестваподготовкарепетиции

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