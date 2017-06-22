На линии фронта
22.06.2017
Это не должно больше повториться. Война унесла жизни 27 миллионов человек и изменила ход всей мировой истории. Орловщина стала местом ожесточенных боев. В течение двадцати двух месяцев здесь проходила линия фронта. Война затронула каждую семью.
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