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На линии фронта

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22.06.2017

Это не должно больше повториться. Война унесла жизни 27 миллионов человек и изменила ход всей мировой истории. Орловщина стала местом ожесточенных боев. В течение двадцати двух месяцев здесь проходила линия фронта. Война затронула каждую семью.

Теги:ВОВ22 июнядень памятиветераныОрловская область

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