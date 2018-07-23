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На аппаратном совещании областное правительство обсудило подготовку к 5 августа

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23.07.2018

В праздничных мероприятиях, приучроченных к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в Орел приедут делегации из Болгарии, республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Смоленска, Рязани. О подготовке региона к праздничным мероприятям шла речь на аппаратном совещании.

Теги:аппаратное совещаниеПравительство Орловской области5 августаподготовка

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