На аппаратном совещании областное правительство обсудило подготовку к 5 августа

В праздничных мероприятиях, приучроченных к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в Орел приедут делегации из Болгарии, республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Смоленска, Рязани. О подготовке региона к праздничным мероприятям шла речь на аппаратном совещании.