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Музыка добрых сердец

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13.02.2017

Музыка добрых сердец вновь зазвучит в Орле. Горожан приглашают на благотворительный концерт, который пройдёт 15 февраля, в Международный День борьбы с детской онкологией.

Теги:Музыкаконцертблаготворительностьонкологиядети

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