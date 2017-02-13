Музыка добрых сердец
13.02.2017
Музыка добрых сердец вновь зазвучит в Орле. Горожан приглашают на благотворительный концерт, который пройдёт 15 февраля, в Международный День борьбы с детской онкологией.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31372
Другие новости раздела
13.02.2017
Инвестпроекты Потомского
13.02.2017
Год экологии
13.02.2017
Помогите ребёнку!
13.02.2017
Причина пожара
13.02.2017
Мощи святого Лазаря
$ USD58.0619(-0.78)14.02
€ EUR61.7662(-0.92)14.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: