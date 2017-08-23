Музей партизан

Следующий наш сюжет должен быть особенно интересен тем, кто занят организацией туризма в нашем регионе. И тем, кому интересно изучить историю и побывать в самых разных уголках Орловщины, чтобы познакомиться с её историей и всевозможными достопримечательностями.