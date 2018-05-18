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Музалевский рассказал Мисуркину о работе облсовета

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18.05.2018

В завершение своего визита в Орловскую область российский космонавт-испытатель Александр Мисуркин встретился с Леонидом Музалевским. Председатель облсовета рассказал почетному жителю города Орла о депутатской работе и о ряде приоритетных направлений развития региона.

Теги:Леонид МузалевскийАлександр Мисуркиноблсоветдепутат

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