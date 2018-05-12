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Муромский отчитался о ремонте дорог в Орле

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10.05.2018

Сроки поджимают. В Орле до 15 мая должен завершиться ямочный ремонт. Это поручение врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. О том, что сделано глава администрации Александр Муромский отчитался на аппаратном совещании.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиАлександр МуромскийОрелремонт дорог

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