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Молодые профессионалы

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13.02.2017

В Орле завершился первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины». В течение нескольких дней участники демонстрировали свои умения по 19 компетенциям.

Теги:WORLDSKILLSWorldSkills Russiaпрофессиячемпионат

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