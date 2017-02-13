Молодые профессионалы
13.02.2017
В Орле завершился первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины». В течение нескольких дней участники демонстрировали свои умения по 19 компетенциям.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31365
Другие новости раздела
13.02.2017
Год экологии
13.02.2017
Помогите ребёнку!
13.02.2017
Мощи святого Лазаря
10.02.2017
Встреча с послом
10.02.2017
ГЛОНАСС в массы
$ USD58.0619(-0.78)14.02
€ EUR61.7662(-0.92)14.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: