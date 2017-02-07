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Молодые профессионалы Орловщины-2017

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07.02.2017

В Орле выберут лучших молодых профессионалов. Первый региональный чемпионат «Ворлдскиллс Россия» торжественно открыли 7 февраля.

Теги:WorldSkills RussiaчемпионатпрофессииОрловщина

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