Молодые лица
22.12.2016
У Орла — новый лик. Точнее, у нашего города появились новые «молодые лица». Ведь подведены итоги конкурса с таким названием, который проводился мэрией среди молодежи.
Короткая ссылка obl1.ru/~/29470
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