Молодые дизайнеры
27.04.2017
Орловский центр своевременного искусства изменился. Концерты и лекции ушли на второй план. Отныне это площадка для молодых и начинающих дизайнеров.
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