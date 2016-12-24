Молодежный парламент
23.12.2016
Общественный молодежный парламент вновь приступил к работе в обновленном составе. Главными вопросами повестки дня первого заседания стали избрание председателя и его заместителей.
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