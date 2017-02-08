Мой дед героем был
08.02.2017
Героями не рождаются, героями становятся. И примером для молодежи, конечно же, служат те, кто без страха шел на защиту своей Родины.
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