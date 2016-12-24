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Модернизация власти

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23.12.2016

В областной администрации обсудили перспективы развития центра компетенций управления проектами в сфере АПК, а также создание проектных офисов в органах исполнительной государственной власти.

Теги:Проектыпроектный офисвластьАПК

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