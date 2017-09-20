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Мобильная больница

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20.09.2017

В Орловском регионе стартовал проект, аналогов которому в нашей стране не было с 80-х годов 20 века. Это популяционное исследование. Старт был дан в поселке Кромы.

Теги:Кромыпопуляционное исследованиебольницапроектОрловская область

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