Мобильная больница
20.09.2017
В Орловском регионе стартовал проект, аналогов которому в нашей стране не было с 80-х годов 20 века. Это популяционное исследование. Старт был дан в поселке Кромы.
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