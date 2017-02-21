Митинг у стелы
21.02.2017
Накануне Дня защитника Отечества на бульваре Победы у стелы «Орел — город воинской славы» прошел митинг.
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