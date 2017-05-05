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Митинг памяти

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05.05.2017

До празднования Дня Великой Победы — 4 дня. Героев и защитников Отечества вспомнили в пятницу на митинге в сквере Танкистов.

Теги:Сквер танкистовмитингпамятьветераны

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