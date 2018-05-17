Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.05.2018 Четверг 16:55
сейчас в эфире
16:40
Передача
Врачи|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Мисуркин рассказал маленьким орловчанам про НЛО

Мисуркин рассказал маленьким орловчанам про НЛО

Версия для печати

17.05.2018

Что едят космонавты и чем чистят зубы, как взвешиваются и встречали ли они НЛО? Об этом и не только юные орловчане спросили космонавта Александра Мисуркина. Накануне вечером в городском центре культуры прошел концерт «Это все о нем».

Теги:Александр Мисуркинкосмонавтдетиконцерт

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/46784

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Поход в музей
17.05.2018

Поход в музей

Орловский облсовет занялся физкультурой
17.05.2018

Орловский облсовет занялся физкультурой

"Зеленстрой" будет оштрафован за очаги амброзии
17.05.2018

"Зеленстрой" будет оштрафован за очаги амброзии

Стились Николай Исак провел в Орле масте-класс и шоу-программу "Бурлеск"
17.05.2018

Стились Николай Исак провел в Орле масте-класс и шоу-программу "Бурлеск"

Во внутрибольничной школе «УчимЗнаем» прозвенел последний звонок
17.05.2018

Во внутрибольничной школе «УчимЗнаем» прозвенел последний звонок

$ USD61.8215(-0.48)18.05
€ EUR73.0236(-0.76)18.05

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online