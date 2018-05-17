Мисуркин рассказал маленьким орловчанам про НЛО
17.05.2018
Что едят космонавты и чем чистят зубы, как взвешиваются и встречали ли они НЛО? Об этом и не только юные орловчане спросили космонавта Александра Мисуркина. Накануне вечером в городском центре культуры прошел концерт «Это все о нем».
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