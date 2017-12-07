Минимальная зарплата
07.12.2017
Минимальная заработная плата в Орловской области в 2018 году составит 10 тысяч 500 рублей. Проект регионального соглашения приняли на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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