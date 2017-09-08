Миллиарды на дороги
08.09.2017
В начале этой недели стали известны основные параметры областного бюджета на 2018 . Свыше трех миллиардов рублей правительство региона направит в дорожный фонд. Жители Покровского райна, которые пришли на прием к губернатору, попросили услышать их и включить в региональный перечень проблемные дороги местных сел.
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