Миллиарды на дороги

В начале этой недели стали известны основные параметры областного бюджета на 2018 . Свыше трех миллиардов рублей правительство региона направит в дорожный фонд. Жители Покровского райна, которые пришли на прием к губернатору, попросили услышать их и включить в региональный перечень проблемные дороги местных сел.