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Миллиарды на дороги

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08.09.2017

В начале этой недели стали известны основные параметры областного бюджета на 2018 . Свыше трех миллиардов рублей правительство региона направит в дорожный фонд. Жители Покровского райна, которые пришли на прием к губернатору, попросили услышать их и включить в региональный перечень проблемные дороги местных сел.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областидорогиПокровский район

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