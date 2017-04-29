Место подвигу
28.04.2017
30 апреля свой профессиональный праздник отметят сотрудники пожарной охраны. В Орловской области они каждый день совершают подвиги.
Короткая ссылка obl1.ru/~/35867
Другие новости раздела
28.04.2017
День парламентаризма
28.04.2017
Диалог с городом
28.04.2017
Доблестное Верховье
28.04.2017
Будни ветерана
28.04.2017
Русский путешественник
$ USD56.9838(+0.01)29.04
€ EUR62.044(-0.12)29.04
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: