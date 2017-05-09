Мэр Орла встретился с ветераном Леонидом Афанасьевым
09.05.2017
К началу войны Леониду Афанасьеву было 15 лет. Во время оккупации его арестовали за связь с партизанами. После освобождения Брянска он работал в газете «Брянский рабочий». В ноябре 1943 года был направлен в 72-ой запасной стрелковый полк в подразделение специального назначения по ликвидации диверсионных групп противника.
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