Мэр Орла встретился с ветераном Леонидом Афанасьевым

К началу войны Леониду Афанасьеву было 15 лет. Во время оккупации его арестовали за связь с партизанами. После освобождения Брянска он работал в газете «Брянский рабочий». В ноябре 1943 года был направлен в 72-ой запасной стрелковый полк в подразделение специального назначения по ликвидации диверсионных групп противника.