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Орел20.04.2017 Четверг 03:46
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Матнакаш, кулча и сладости

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19.04.2017

Армянский матнакаш, таджикская кулча, афганские лепешки и сладости. Эти изделия можно было попробовать в Орле. Среда стала Днем хлеба.

Теги:день хлебахлебвыставкадегустация

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