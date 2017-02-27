Масленица в седле
27.02.2017
На базе конного двора «Вязки» тоже прошли народные масленичные гуляния. Покататься верхом, в упряжке, освоить новое направление «скитжоринг» изъявило желание более сотни орловчан.
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