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Масленица в седле

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27.02.2017

На базе конного двора «Вязки» тоже прошли народные масленичные гуляния. Покататься верхом, в упряжке, освоить новое направление «скитжоринг» изъявило желание более сотни орловчан.

Теги:Вязкиконный двормасленицапраздник

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