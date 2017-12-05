Маршрут в никуда
04.12.2017
Жители Выгонки бьют тревогу и задают резонный вопрос — что дальше? Речь идет о возможной отмене маршрутов № 47 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. Герцена» и № 48 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. 1-я Посадская».
Короткая ссылка obl1.ru/~/43523
Другие новости раздела
04.12.2017
Последняя надежда
04.12.2017
Работа для профессионалов
04.12.2017
Законный труд
04.12.2017
Страховые выплаты
04.12.2017
Горячая пора
$ USD58.9911(+0.47)05.12
€ EUR69.9104(+0.16)05.12
Наш опрос
Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?