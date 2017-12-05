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Орел05.12.2017 Вторник 03:19
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Маршрут в никуда

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04.12.2017

Жители Выгонки бьют тревогу и задают резонный вопрос — что дальше? Речь идет о возможной отмене маршрутов № 47 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. Герцена» и № 48 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. 1-я Посадская».

Теги:ОрелВыгонкатранспортмаршрут

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