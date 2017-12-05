Маршрут в никуда

Жители Выгонки бьют тревогу и задают резонный вопрос — что дальше? Речь идет о возможной отмене маршрутов № 47 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. Герцена» и № 48 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК через ул. 1-я Посадская».