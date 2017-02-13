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Лыжня России

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13.02.2017

Около полутора миллионов россиян в минувшие выходные вышли на заснеженные трассы. Орел не остался в стороне. Регион уже традиционно с размахом отмечает национальный зимний праздник «Лыжня России».

Теги:Лыжня Россиипраздниклыжиспорт

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