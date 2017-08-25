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Ливенский щит

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25.08.2017

Музей военно-поискового отряда «Ливенский щит» меняет свою принадлежность. Он стал уже настолько богат на экспонаты, что заслужил включения в официальные реестры ливенского краеведческого музея.

Теги:ливенский щитЛивнывоенно-поисковой отрядкраеведческий музей

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