Ливенский щит
25.08.2017
Музей военно-поискового отряда «Ливенский щит» меняет свою принадлежность. Он стал уже настолько богат на экспонаты, что заслужил включения в официальные реестры ливенского краеведческого музея.
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