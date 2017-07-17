Ливенские ковры
17.07.2017
Необычные узоры, таинственные обереги. Каждый экспонат — произведение искусства. В орловском музее изобразительных искусств открылась выставка ливенских домотканых ковров 20 века.
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