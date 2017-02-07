Ливенская гармошка
07.02.2017
В минувшие выходные в Ливнах состоялся концерт, приуроченный ко Дню рождения Валентина Ивановича Занина. Основателю ансамбля «Ливенские гармошки» исполнилось бы 90 лет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31053
Другие новости раздела
07.02.2017
Котельная для школы
07.02.2017
Обновление автопарка
07.02.2017
Освещение сквера Ермолова
07.02.2017
Камень преткновения
07.02.2017
Молодые профессионалы Орловщины-2017
$ USD59.1933(+0.48)08.02
€ EUR63.2362(+0.08)08.02
Наш опрос
Чего не хватает в вашем дворе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: