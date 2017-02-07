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Ливенская гармошка

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07.02.2017

В минувшие выходные в Ливнах состоялся концерт, приуроченный ко Дню рождения Валентина Ивановича Занина. Основателю ансамбля «Ливенские гармошки» исполнилось бы 90 лет.

Теги:ЛивныгармоньмузыкаЗанин

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