Ливенцы в кино
21.09.2017
Пару лет назад в посёлке Дубки Ливенского района образовался военно-исторический клуб «Автобат». В названии скрыта суть — клуб занят восстановлением военных машин.
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