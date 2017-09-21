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Ливенцы в кино

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21.09.2017

Пару лет назад в посёлке Дубки Ливенского района образовался военно-исторический клуб «Автобат». В названии скрыта суть — клуб занят восстановлением военных машин.

Теги:ЛивныДубкикинематографсъемкиАвтобат

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