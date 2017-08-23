Линия раздора
23.08.2017
На въезде в поселок Новообразцово появилась новая разметка. Казалось бы, своевременные дорожные работы могут вызвать только положительные отзывы от местных жителей. Но в результате такого нововведения въезд в жилой массив оказался заблокирован.
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