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Ликвидация пожара

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22.12.2017

21 декабря на территории Орловской ТЭЦ произошло возгорание складского помещения. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, так как горение происходило на площади 500 кв. м. На месте ЧП работали силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 21 человека и 7 единиц техники.

Теги:ТЭЦОрелМЧСпожарликвидация

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