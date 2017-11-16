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Личный прием

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16.11.2017

Личная библиотека временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычков пополнилась в этот четверг. Писатели Рассохины познакомили со Клычкова своим творчеством и презентовали свои труды. На личном приеме граждан они обратились с запомощью в издании книг.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областиличный приемкниги

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