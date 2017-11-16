Личный прием

Личная библиотека временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычков пополнилась в этот четверг. Писатели Рассохины познакомили со Клычкова своим творчеством и презентовали свои труды. На личном приеме граждан они обратились с запомощью в издании книг.