Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.03.2018 Среда 21:18
сейчас в эфире
21:15
Художественный фильм
Острова. 2-я серия|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Летний отдых детей

Летний отдых детей

Версия для печати

07.03.2018

Свыше 350 оздоровительных учреждений будут открыты на территории региона в этом году. В общей сложности более 29 тысяч орловчан отдохнут в здравницах Орловской области и за ее пределами.

Теги:летоотдыхдетиканикулы

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/45334

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Андрей Клычков поздравил орловчанок с 8 марта
07.03.2018

Андрей Клычков поздравил орловчанок с 8 марта

Андрей Клычков на "Первом областном"
07.03.2018

Андрей Клычков на "Первом областном"

Визит Шаронова
07.03.2018

Визит Шаронова

Растаяла как лед
07.03.2018

Растаяла как лед

Битва за Орел
07.03.2018

Битва за Орел

$ USD56.8011(+0.3)08.03
€ EUR70.5299(+0.8)08.03

Наш опрос

Стоит ли перекрасить орловское такси в один цвет?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online