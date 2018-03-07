Летний отдых детей
07.03.2018
Свыше 350 оздоровительных учреждений будут открыты на территории региона в этом году. В общей сложности более 29 тысяч орловчан отдохнут в здравницах Орловской области и за ее пределами.
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