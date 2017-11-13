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Лекарственное обеспечение

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13.11.2017

Одна из самых наболевших проблем в орловском регионе — льготное обеспечение лекарственными средствами. Кто-то из граждан находит в себе силы бороться за то, что положено им по закону.

Теги:Орловская областьлекарствафедеральные субсидиильготники

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