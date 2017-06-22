Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.06.2017 Четверг 21:34
сейчас в эфире
21:20
Художественный фильм
К-19|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Квартиры нуждающимся

Квартиры нуждающимся

Версия для печати

22.06.2017

25 квартир министерство оброны РФ передало в казну Орловской области, эти данные озвучил Андрей Синягов — глава Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Теги:Министерство обороныАндрей СиняговПравительство Орловской областиквартирыаварийное жилье

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40161

Добавил новость: 

Другие новости раздела

На линии фронта
22.06.2017

На линии фронта

Это не должно повториться
22.06.2017

Это не должно повториться

22 июня
22.06.2017

22 июня

Прием граждан
22.06.2017

Прием граждан

Отставка Усикова
22.06.2017

Отставка Усикова

$ USD60.1482(+0.15)23.06
€ EUR67.1495(+0.35)23.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online