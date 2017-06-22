Квартиры нуждающимся
22.06.2017
25 квартир министерство оброны РФ передало в казну Орловской области, эти данные озвучил Андрей Синягов — глава Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.
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