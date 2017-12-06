Кто виноват?
06.12.2017
На еженедельной планерке в мэрии вновь подняли проблему, которая не первый месяц обсуждается в регионе и по всей России. Ребенок-инвалид, проживающий на улице Раздольной, из-за неправильно установленного пандуса уже больше года не может выйти на улицу.
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