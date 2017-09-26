Кросс-карт своими руками
26.09.2017
Нет ничего невозможного. Это в очередной раз доказывают орловские умельцы. Два начинающих гонщика, которым едва исполнилось по 20 лет, собрали в своем гараже кросс-карт.
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