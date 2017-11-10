Краски джаза
08.11.2017
На сцене академического театра выступили выдающиеся музыканты из США, Голландии, Бразилии, Финляндии и России. Ежегодный фестиваль «Джазовая провинция» в этом году посвящен 100-летию Эллы Фицджеральд.
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