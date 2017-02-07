Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.02.2017 Вторник 18:51
сейчас в эфире
18:45
Телесериал
Талисман любви. 22-я серия|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Котельная для школы

Котельная для школы

Версия для печати

07.02.2017

Школа села Знаменское нуждается в новой котельной. Глава региона поручил найти механизмы решения вопроса.

Теги:знаменский районЗнаменскоеВадим Потоскийшколакотельная

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31071

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Обновление автопарка
07.02.2017

Обновление автопарка

Освещение сквера Ермолова
07.02.2017

Освещение сквера Ермолова

Камень преткновения
07.02.2017

Камень преткновения

Молодые профессионалы Орловщины-2017
07.02.2017

Молодые профессионалы Орловщины-2017

Простые полицейские
07.02.2017

Простые полицейские

$ USD59.1933(+0.48)08.02
€ EUR63.2362(+0.08)08.02

Наш опрос

Чего не хватает в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online