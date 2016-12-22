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Контроль над властью

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22.12.2016

Новые методы контроля и надзора за деятельностью исполнительных органов власти обсуждали на общероссийской видеоконференции. Задачи регионам поставил министр Открытого правительства Михаил Абызов. В совещании принял участие Губернатор Вадим Потомский.

Теги:ПотомскийАбызовсовещаниеселекторконференция

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